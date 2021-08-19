***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN82124 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 62.610.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 62.610.000Türü Finansman BonosuVadesi 19.08.2021Vade (Gün Sayısı) 146Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,4008Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,5020Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,1847ISIN Kodu TRFZORN82124Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.610.000İhraç Fiyatı 0,91407Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.08.2021Kayıt Tarihi 18.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 26.03.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 62.610.000 TL nominal değerli, 146 gün vadeli, TRFZORN82124 ISIN kodlu bononun 62.610.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959258BIST