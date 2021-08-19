***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN82116 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 65.060.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 65.060.000Türü Finansman BonosuVadesi 19.08.2021Vade (Gün Sayısı) 188Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 11,5897Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5013Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,7262Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN82116Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.060.000İhraç Fiyatı 0,89614Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.08.2021Kayıt Tarihi 18.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 65.060.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 12.02.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 65.060.000TL nominal değerli, 188 gün vadeli, TRFZORN82116 ISIN kodlu bononun 65.060.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959259BIST