***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.08.2021 16:05
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN82116 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 65.060.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 65.060.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 188
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 11,5897
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5013
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,7262
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN82116
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.060.000
İhraç Fiyatı 0,89614
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.08.2021
Kayıt Tarihi 18.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 65.060.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 12.02.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 65.060.000TL nominal değerli, 188 gün vadeli, TRFZORN82116 ISIN kodlu bononun 65.060.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959259
BIST