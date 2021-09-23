***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN42212 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 49.080.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.080.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 07.04.2022Vade (Gün Sayısı) 377Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,1644ISIN Kodu TRSZORN42212Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.080.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 6,1644 25,0001 27,4556 3.025.487,52 Evet2 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 6,2329 25,0001 27,4456 3.059.107,32 Evet3 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 6,1644 25,0001 27,45564 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 26.03.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 49.080.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORN42212 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.059.107,32-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964970BIST