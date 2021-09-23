Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.09.2021 14:41



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORN92123 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 73.090.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 73.090.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 154
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,9155
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,5010
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,1166
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN92123
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 73.090.000
İhraç Fiyatı 0,90979
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.09.2021
Kayıt Tarihi 22.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 73.090.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 73.090.000 TL nominal değerli, 154 gün vadeli, TRFZORN92123 ISIN kodlu bononun 73.090.000,00 -TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964972


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:441.402
Değişim :  -0,39% |  -5,42
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.407  
En Yüksek
1.417 En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler14:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 66,55 202.793.177 % 10,00  
BAGFS 19,80 974.238 % 10,00  
OYLUM 10,58 22.685.082 % 9,98  
RALYH 4,67 58.806.879 % 9,88  
KIMMR 4,23 4.177.184 % 9,87  
daha fazla
14:44 Alış Satış %  
Dolar 8,7387 8,7428 % 1,05  
Euro 10,2305 10,2589 % 1,43  
Sterlin 11,9811 12,0412 % 2,00  
Frank 9,4389 9,4958 % 1,47  
Riyal 2,3300 2,3417 % 1,31  
daha fazla
14:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 3,77  
Altın Gr. 498 498 6,46  
Cumhuriyet 3.298 3.348 33,00  
Tam 3.280 3.365 32,93  
Yarım 1.585 1.628 15,93  
Çeyrek 795 814 7,97  
Gümüş.Ons 22,65 22,69 -0,02  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,06  
B. Petrol 75,78 75,78 -0,41  
Seans Raporu 14:44
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru