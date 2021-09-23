***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.09.2021 14:41
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN92123 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 73.090.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 73.090.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 154
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,9155
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,5010
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,1166
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN92123
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 73.090.000
İhraç Fiyatı 0,90979
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.09.2021
Kayıt Tarihi 22.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 73.090.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 73.090.000 TL nominal değerli, 154 gün vadeli, TRFZORN92123 ISIN kodlu bononun 73.090.000,00 -TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964972
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