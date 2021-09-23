***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN92123 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 73.090.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 73.090.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.09.2021Vade (Gün Sayısı) 154Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,9155Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,5010Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,1166Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN92123Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 73.090.000İhraç Fiyatı 0,90979Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.09.2021Kayıt Tarihi 22.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 73.090.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 73.090.000 TL nominal değerli, 154 gün vadeli, TRFZORN92123 ISIN kodlu bononun 73.090.000,00 -TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964972BIST