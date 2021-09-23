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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.09.2021 14:40



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 4. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 9.850.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.850.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 358
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,9916
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN92115
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.850.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2020 29.12.2020
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 66,55 202.861.324 % 10,00  
BAGFS 19,80 974.238 % 10,00  
OYLUM 10,58 22.842.428 % 9,98  
RALYH 4,67 58.839.004 % 9,88  
KIMMR 4,23 4.186.126 % 9,87  
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14:48 Alış Satış %  
Dolar 8,7387 8,7417 % 1,04  
Euro 10,2507 10,2608 % 1,45  
Sterlin 11,9788 12,0389 % 1,98  
Frank 9,4314 9,4882 % 1,39  
Riyal 2,3283 2,3400 % 1,24  
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14:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 3,77  
Altın Gr. 498 498 6,46  
Cumhuriyet 3.298 3.348 33,00  
Tam 3.280 3.365 32,93  
Yarım 1.585 1.628 15,93  
Çeyrek 795 814 7,97  
Gümüş.Ons 22,65 22,69 -0,02  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,06  
B. Petrol 75,78 75,78 -0,41  
Seans Raporu 14:48
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