***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.09.2021 14:40
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 4. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 9.850.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.850.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 358
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,9916
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN92115
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.850.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2020 29.12.2020
14:501.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,25
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
14:508,7399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0880
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:5010,2564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1420
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:50499,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 7,12
|Açılış
|: 499,06
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:48
|YEOTK
|66,55
|202.861.324
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|22.842.428
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|58.839.004
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.186.126
|% 9,87
|
|AKYHO
|2,45
|96.781.901
|% -9,59
|
|DESPC
|10,95
|17.008.258
|% -7,44
|
|KTSKR
|58,95
|17.096.230
|% -6,43
|
|DOGUB
|4,87
|9.609.134
|% -5,62
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,28
|2.087.617.504
|% -2,11
|
|EREGL
|16,84
|755.132.395
|% -0,36
|
|THYAO
|13,22
|739.019.094
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,40
|537.012.831
|% -1,64
|
|TUPRS
|111,70
|469.030.433
|% 0,81
|
|GARAN
|9,28
|2.087.617.504
|% -2,11
|
|YKBNK
|2,40
|537.012.831
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,84
|385.519.375
|% 2,79
|
|ODAS
|1,35
|107.303.800
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,35
|413.819.378
|% -2,37
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7387
|8,7417
|% 1,04
|
|Euro
|10,2507
|10,2608
|% 1,45
|
|Sterlin
|11,9788
|12,0389
|% 1,98
|
|Frank
|9,4314
|9,4882
|% 1,39
|
|Riyal
|2,3283
|2,3400
|% 1,24
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|3,77
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,46
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|33,00
|
|Tam
|3.280
|3.365
|32,93
|
|Yarım
|1.585
|1.628
|15,93
|
|Çeyrek
|795
|814
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|-0,41
|
Seans Raporu
14:48
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