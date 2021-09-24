***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 23-09-2021 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar Bilgisi HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 56.140.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 56.140.000Türü Finansman BonosuVadesi 18.05.2022Vade (Gün Sayısı) 237Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 14,9346Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,0005Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,9080Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN52226Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.140.000İhraç Fiyatı 0,87006Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.05.2022Kayıt Tarihi 17.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 56.140.000Ek Açıklamalar23.09.2021 tarihli ihraç edilen TRFZORN52226 ISIN kodlu finansman bonosunun satışı gerçekleştirilen nominal tutar bilgisi açıklamaya eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965088BIST