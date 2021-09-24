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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.09.2021 10:10



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 23-09-2021 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar Bilgisi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 56.140.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 56.140.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 237
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 14,9346
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,0005
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,9080
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN52226
Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.140.000
İhraç Fiyatı 0,87006
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.05.2022
Kayıt Tarihi 17.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 56.140.000

Ek Açıklamalar
23.09.2021 tarihli ihraç edilen TRFZORN52226 ISIN kodlu finansman bonosunun satışı gerçekleştirilen nominal tutar bilgisi açıklamaya eklenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965088


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KERVN 0,49 534.993 % 8,89  
OYLUM 11,48 5.051.674 % 8,51  
KRGYO 6,28 1.573.630 % 8,46  
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10:09 Alış Satış %  
Dolar 8,8429 8,8474 % 0,98  
Euro 10,3815 10,3924 % 0,81  
Sterlin 12,0878 12,1484 % 0,86  
Frank 9,5278 9,5852 % 0,95  
Riyal 2,3516 2,3634 % 0,97  
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10:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 11,72  
Altın Gr. 499 499 8,27  
Cumhuriyet 3.255 3.304 -11,00  
Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,64 22,67 0,15  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,11  
B. Petrol 77,45 77,45 0,22  
Seans Raporu 10:09
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