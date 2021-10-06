***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN92217 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRSZORN92217 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 38.140.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 38.140.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 02.09.2022Vade (Gün Sayısı) 420Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,1083Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN92217Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.140.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 6,0411 24,5 26,85632 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 6,1083 24,5003 26,84713 06.04.2022 05.04.2022 06.04.20224 06.07.2022 05.07.2022 06.07.20225 02.09.2022 01.09.2022 02.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.09.2022 01.09.2022 02.09.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 09.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38.140.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORN92217 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %6,1083 olarak kesinleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967539BIST