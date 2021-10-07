Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.10.2021 15:31



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 22.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.300.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 370
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,3236
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN12223
Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.300.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.04.2021 07.04.2021 08.04.2021 5,859 23,5004 25,6559 1.306.557 Evet
2 08.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 5,859 23,5004 25,6559 1.306.557 Evet
3 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 5,9795 23,9837 26,2306 1.333.428,49 Evet
4 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 6,3236 23,795 25,9518
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.300.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.333.428,49-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967969


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:541.395
Değişim :  1,71% |  23,44
Açılış :  1.385  
Önceki Kapanış :  1.372  
En Yüksek
1.396 En Düşük
1.385
BIST En Aktif Hisseler16:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 29,04 4.082.354 % 10,00  
OZBAL 16,61 44.810.171 % 10,00  
YUNSA 17,60 26.957.847 % 10,00  
MERIT 17,42 5.284.181 % 9,97  
SODSN 24,10 293.563 % 9,95  
daha fazla
16:54 Alış Satış %  
Dolar 8,8774 8,8820 % 0,13  
Euro 10,2839 10,2883 % 0,15  
Sterlin 12,0438 12,1042 % 0,23  
Frank 9,5400 9,5974 % 0,11  
Riyal 2,3599 2,3718 % 0,05  
daha fazla
16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 -3,46  
Altın Gr. 500 501 -2,25  
Cumhuriyet 3.296 3.330 -51,00  
Tam 3.302 3.385 -12,46  
Yarım 1.596 1.637 -6,03  
Çeyrek 800 819 -3,02  
Gümüş.Ons 22,58 22,60 -0,03  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,04  
B. Petrol 80,64 80,64 -0,44  
Seans Raporu 16:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru