***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.10.2021 15:27
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 42.730.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 42.730.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 482
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,7058
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNK2116
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.730.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 3,8836 15,7502 16,7098 1.659.462,28 Evet
2 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021 4,223 16,9384 18,0461 1.804.487,9 Evet
3 14.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 4,4178 17,9166 19,1629 1.887.725,94 Evet
4 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 5,3647 21,5178 23,319 2.292.336,29 Evet
5 12.10.2021 11.10.2021 12.10.2021 5,257 21,3201 23,0949 2.246.316,09 Evet
6 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021 1,7058 20,7539 22,8494
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.246.316,09 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969814
BIST