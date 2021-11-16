***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN22214 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 154.940.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 154.940.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 24.02.2022Vade (Gün Sayısı) 377Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,4384ISIN Kodu TRSZORN22214Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 154.940.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.05.2021 17.05.2021 18.05.2021 6,1165 23,5002 25,6205 9.476.905,08 Evet2 17.08.2021 16.08.2021 17.08.2021 5,859 23,5004 25,6559 9.077.934,59 Evet3 16.11.2021 15.11.2021 16.11.2021 5,9743 23,9629 26,2058 9.256.580,38 Evet4 24.02.2022 23.02.2022 24.02.2022 6,4384 23,5002 25,5767Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.02.2022 23.02.2022 24.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 12.02.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 154.940.000TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORN22214 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 9.256.580,38-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978007BIST