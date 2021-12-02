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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.12.2021 14:15
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN62210 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 103.860.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 103.860.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 385
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2329
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN62210
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.860.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.09.2021 01.09.2021 02.09.2021 6,2329 25,0001 27,4456 6.473.489,94 Evet
2 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021 6,2329 25,0001 27,4456 6.473.489,94 Evet
3 03.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 6,2329 25,0001 27,4456
4 23.06.2022 22.06.2022 23.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 103.860.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN62210 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 6.473.489,94-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980649


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PKENT 4.071,10 3.818.675 % 10,00  
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Altın Gr. 768 768 6,72  
Cumhuriyet 5.072 5.149 5,00  
Tam 5.054 5.182 -1,78  
Yarım 2.443 2.507 -0,86  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,44  
Gümüş.Ons 22,35 22,37 0,13  
Gümüş Gr. 9,67 9,68 0,16  
B. Petrol 68,68 68,68 -0,19  
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