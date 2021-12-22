***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORNK2215 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 110.270.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 110.270.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 24.11.2022Vade (Gün Sayısı) 427Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2329ISIN Kodu TRSZORNK2215Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.270.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 6,1644 25,0001 27,4556 6.797.483,88 Evet2 23.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 6,2329 25,0001 27,44563 21.06.2022 20.06.2022 21.06.20224 20.09.2022 19.09.2022 20.09.20225 24.11.2022 23.11.2022 24.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.11.2022 23.11.2022 24.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 23.09.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 110.270.000 TL nominal değerli, 427 gün vadeli, TRSZORNK2215 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 6.797.483,88-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985432BIST