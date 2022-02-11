***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 54.300.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.300.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 13.01.2023Vade (Gün Sayısı) 366Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,6754Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN12314Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.300.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 2,5891 31,5007 36,4787 1.405.881,29 Evet2 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022 2,6754 31,5007 36,46073 14.04.2022 13.04.2022 14.04.20224 16.05.2022 13.05.2022 16.05.20225 16.06.2022 15.06.2022 16.06.20226 14.07.2022 13.07.2022 14.07.20227 15.08.2022 12.08.2022 15.08.20228 15.09.2022 14.09.2022 15.09.20229 17.10.2022 14.10.2022 17.10.202210 16.11.2022 15.11.2022 16.11.202211 16.12.2022 15.12.2022 16.12.202212 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.405.881,29 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001058BIST