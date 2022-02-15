***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.02.2022 17:57
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORNE2213 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSZORNE2213 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 111.370.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 111.370.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 420
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2877
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNE2213
Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 111.370.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 6,2877 25,5001 28,057 7.002.611,49 Evet
2 16.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 6,3576 25,5003 28,0467
3 17.05.2022 16.05.2022 17.05.2022 6,2877 25,5001 28,057
4 16.08.2022 15.08.2022 16.08.2022
5 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.08.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 111.370.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORNE2213 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %6,2877 olarak kesinleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001894
BIST