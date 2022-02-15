***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORNE2213 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRSZORNE2213 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 111.370.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 111.370.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 13.10.2022Vade (Gün Sayısı) 420Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2877Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORNE2213Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 111.370.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 6,2877 25,5001 28,057 7.002.611,49 Evet2 16.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 6,3576 25,5003 28,04673 17.05.2022 16.05.2022 17.05.2022 6,2877 25,5001 28,0574 16.08.2022 15.08.2022 16.08.20225 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.08.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 111.370.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORNE2213 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %6,2877 olarak kesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001894BIST