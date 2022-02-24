***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 99.750.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 99.750.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 16.03.2023Vade (Gün Sayısı) 385Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7179Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN32312Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 99.750.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.03.2022 25.03.2022 28.03.20222 27.04.2022 26.04.2022 27.04.20223 27.05.2022 26.05.2022 27.05.20224 27.06.2022 24.06.2022 27.06.20225 27.07.2022 26.07.2022 27.07.20226 26.08.2022 25.08.2022 26.08.20227 26.09.2022 23.09.2022 26.09.20228 26.10.2022 25.10.2022 26.10.20229 25.11.2022 24.11.2022 25.11.202210 26.12.2022 23.12.2022 26.12.202211 25.01.2023 24.01.2023 25.01.202312 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarNitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracının Tamamlanması 26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 385 gün vadeli 99.750.000,00 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (24.02.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004093BIST