***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.02.2022 16:56
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 99.750.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 99.750.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 385
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7179
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN32312
Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 99.750.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022
2 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022
3 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022
4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022
5 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022
6 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022
7 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022
8 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022
9 25.11.2022 24.11.2022 25.11.2022
10 26.12.2022 23.12.2022 26.12.2022
11 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023
12 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracının Tamamlanması 26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 385 gün vadeli 99.750.000,00 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (24.02.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004093
BIST