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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.03.2022 15:39
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN62210 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 103.860.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 103.860.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 385
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,6713
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN62210
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.860.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.09.2021 01.09.2021 02.09.2021 6,2329 25,0001 27,4456 6.473.489,94 Evet
2 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021 6,2329 25,0001 27,4456 6.473.489,94 Evet
3 03.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 6,2329 25,0001 27,4456 6.473.489,94 Evet
4 23.06.2022 22.06.2022 23.06.2022 7,6713 25,0002 27,2364
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 03.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen103.860.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN62210 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 6.473.489,94 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006813


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ISKUR 1.206.975,00 1.206.975 % 10,00  
KOZAL 128,90 1.059.138.013 % 9,98  
KOZAA 21,96 510.851.999 % 9,96  
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Frank 15,3069 15,3991 % 0,40  
Riyal 3,7582 3,7771 % 0,38  
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Altın Gr. 878 878 5,80  
Cumhuriyet 5.824 5.912 8,00  
Tam 5.797 5.941 14,92  
Yarım 2.802 2.874 7,21  
Çeyrek 1.405 1.437 3,61  
Gümüş.Ons 25,38 25,42 0,12  
Gümüş Gr. 11,52 11,54 0,09  
B. Petrol 117 117 3,96  
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