***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









12.01.2023 13.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.452.742,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010302BIST