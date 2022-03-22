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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.03.2022 17:11
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORNK2215 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSZORNK2215 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 110.270.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 110.270.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 427
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,1644
ISIN Kodu TRSZORNK2215
Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.270.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 6,1644 25,0001 27,4556 6.797.483,88 Evet
2 23.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 6,2329 25,0001 27,4456
3 21.06.2022 20.06.2022 21.06.2022 6,1644 25,0001 27,4556
4 20.09.2022 19.09.2022 20.09.2022
5 24.11.2022 23.11.2022 24.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.11.2022 23.11.2022 24.11.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.09.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 110.270.000 TL nominal değerli, 427 gün vadeli, TRSZORNK2215 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %6,1644 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012022


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