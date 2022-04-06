***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.04.2022 13:59
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORN92217 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 38.140.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 38.140.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 420
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,1083
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN92217
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.140.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 6,0411 24,5 26,8563 2.304.075,54 Evet
2 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 6,1083 24,5003 26,8471 2.329.705,62 Evet
3 06.04.2022 05.04.2022 06.04.2022 6,0411 24,5 26,8563 2.304.075,54 Evet
4 06.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 6,1083 24,5003 26,8471
5 02.09.2022 01.09.2022 02.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.09.2022 01.09.2022 02.09.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 09.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 38.140.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORN92217 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.304.075,54 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016342
BIST