***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN42219 ISIN KODLU BONONUN ANAPARA ÖDEMESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 12.270.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.270.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.04.2022Vade (Gün Sayısı) 272Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 16,7679Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5010Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,1238Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN42219Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.270.000İhraç Fiyatı 0,8564Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.04.2022Kayıt Tarihi 06.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.270.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 09.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 12.270.000 TL nominal değerli, 272 gün vadeli, TRFZORN42219 ISIN kodlu bononun 12.270.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017102BIST