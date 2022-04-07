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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.04.2022 15:53
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORN42219 ISIN KODLU BONONUN ANAPARA ÖDEMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 12.270.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.270.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 272
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 16,7679
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5010
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,1238
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN42219
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.270.000
İhraç Fiyatı 0,8564
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.04.2022
Kayıt Tarihi 06.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.270.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 09.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 12.270.000 TL nominal değerli, 272 gün vadeli, TRFZORN42219 ISIN kodlu bononun 12.270.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017102


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Tam 6.042 6.193 3,84  
Yarım 2.920 2.996 1,86  
Çeyrek 1.465 1.498 0,93  
Gümüş.Ons 24,46 24,49 0,02  
Gümüş Gr. 11,62 11,63 0,05  
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