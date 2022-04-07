***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.04.2022 17:42
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 92.480.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 92.480.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 217
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 17,8370
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,0023
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,7946
ISIN Kodu TRFZORNK2210
Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 92.480.000
İhraç Fiyatı 0,84863
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.11.2022
Kayıt Tarihi 09.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 92.480.000
Ek Açıklamalar
26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 217 gün vadeli 92.480.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (07.04.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017253
BIST