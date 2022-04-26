***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.04.2022 17:16
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORN32312 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 99.750.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 99.750.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 385
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,5480
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN32312
Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 99.750.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 2,7179 31,001 35,7809 2.711.105,25 Evet
2 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 2,548 31,0007 35,8149
3 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 2,548 31,0007 35,8149
4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022
5 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022
6 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022
7 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022
8 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022
9 25.11.2022 24.11.2022 25.11.2022
10 26.12.2022 23.12.2022 26.12.2022
11 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023
12 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating A- (Trk) - Uzun Vadeli Ulusal Not 29.07.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.02.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 99.750.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN32312 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,5480 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023899
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