***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN42220 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni TRSZORN42220 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi HakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 84.470.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 84.470.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 27.04.2022Vade (Gün Sayısı) 370Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,3014Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN42220Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.470.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 6,5754 25,0002 27,3955 5.554.240,38 Evet2 26.10.2021 25.10.2021 26.10.2021 6,2329 25,0001 27,4456 5.264.930,63 Evet3 25.01.2022 24.01.2022 25.01.2022 6,2329 25,0001 27,4456 5.264.930,63 Evet4 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 6,3014 6,3014 27,4355 5.322.792,58 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 84.470.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating A- (Trk) - Uzun Vadeli Ulusal Not 29.07.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 84.470.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN42220 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.322.792,58 TL'lik faiz ödemesi ve 84.470.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (27.04.2022) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024234BIST