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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.04.2022 15:19
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN42220 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni TRSZORN42220 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 84.470.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 84.470.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 370
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,3014
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN42220
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.470.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 6,5754 25,0002 27,3955 5.554.240,38 Evet
2 26.10.2021 25.10.2021 26.10.2021 6,2329 25,0001 27,4456 5.264.930,63 Evet
3 25.01.2022 24.01.2022 25.01.2022 6,2329 25,0001 27,4456 5.264.930,63 Evet
4 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 6,3014 6,3014 27,4355 5.322.792,58 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 84.470.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating A- (Trk) - Uzun Vadeli Ulusal Not 29.07.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 84.470.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN42220 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.322.792,58 TL'lik faiz ödemesi ve 84.470.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (27.04.2022) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024234


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Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,04 23,07 -0,25  
Gümüş Gr. 10,93 10,94 -0,17  
B. Petrol 105 105 -0,03  
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