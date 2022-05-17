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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.05.2022 15:16
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORNE2213 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 111.370.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 111.370.000
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BIST En Aktif Hisseler15:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEPO 8,03 44.976.792 % 10,00  
ORCAY 19,91 215.678.978 % 10,00  
IMASM 38,78 67.270.944 % 9,98  
EUHOL 2,76 25.643.091 % 9,96  
LIDFA 5,54 34.677.030 % 9,92  
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15:28 Alış Satış %  
Dolar 15,7552 15,7629 % 1,43  
Euro 16,6318 16,6681 % 2,63  
Sterlin 19,5913 19,6896 % 2,66  
Frank 15,7950 15,8902 % 2,29  
Riyal 4,1860 4,2070 % 1,39  
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15:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.832 7,42  
Altın Gr. 927 927 15,68  
Cumhuriyet 6.177 6.283 111,00  
Tam 6.149 6.307 96,46  
Yarım 2.972 3.051 46,66  
Çeyrek 1.491 1.525 23,33  
Gümüş.Ons 21,73 21,76 0,12  
Gümüş Gr. 10,97 10,98 0,17  
B. Petrol 114 114 0,16  
Seans Raporu 15:28
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