***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.05.2022 15:16
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORNE2213 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 111.370.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 111.370.000
15:302.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 16,62
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
15:3015,7687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2276
|Açılış
|: 15,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
15:3016,6777
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,4375
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
15:30927,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 16,34
|Açılış
|: 927,32
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler15:28
|EGEPO
|8,03
|44.976.792
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|215.678.978
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.270.944
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.643.091
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|34.677.030
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|3.973.064
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|KAPLM
|59,60
|19.265.011
|% -8,31
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|THYAO
|42,88
|2.512.276.153
|% 0,37
|
|SISE
|19,88
|1.887.472.051
|% 3,01
|
|AKBNK
|7,86
|1.092.155.314
|% -1,38
|
|KRDMD
|14,91
|1.041.532.920
|% 0,00
|
|EREGL
|32,02
|1.004.376.791
|% 1,07
|
|EKGYO
|2,64
|637.778.056
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,32
|900.785.784
|% -0,46
|
|AKBNK
|7,86
|1.092.155.314
|% -1,38
|
|DOHOL
|3,75
|390.722.312
|% 1,08
|
|SISE
|19,88
|1.887.472.051
|% 3,01
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7552
|15,7629
|% 1,43
|
|Euro
|16,6318
|16,6681
|% 2,63
|
|Sterlin
|19,5913
|19,6896
|% 2,66
|
|Frank
|15,7950
|15,8902
|% 2,29
|
|Riyal
|4,1860
|4,2070
|% 1,39
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|7,42
|
|Altın Gr.
|927
|927
|15,68
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.283
|111,00
|
|Tam
|6.149
|6.307
|96,46
|
|Yarım
|2.972
|3.051
|46,66
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|23,33
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,16
|