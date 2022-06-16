***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.06.2022 11:48
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORN12314 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 54.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.300.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 366
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,4165
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN12314
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.300.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi
15:332.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 29,56
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:3317,3104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:3318,1574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1178
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:331.029,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.029,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.000.752
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,34
|71.670.642
|% 9,20
|
|EMKEL
|2,66
|13.880.906
|% 8,57
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,35
|3.823.356
|% -4,80
|
|BAYRK
|5,98
|6.164.571
|% -4,01
|
|DOAS
|77,00
|107.324.583
|% -3,57
|
|THYAO
|47,94
|2.746.187.104
|% 1,27
|
|EREGL
|28,82
|2.221.006.623
|% -1,30
|
|SISE
|21,68
|1.286.563.065
|% 2,94
|
|SASA
|45,68
|1.279.744.555
|% 0,53
|
|KOZAL
|192,00
|970.222.915
|% 6,90
|
|PRDGS
|2,80
|464.092.985
|% 1,45
|
|ODAS
|2,95
|395.105.455
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,74
|544.878.995
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,68
|786.188.063
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|218.820.784
|% 0,78
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2965
|17,3104
|% 0,07
|
|Euro
|18,1319
|18,1574
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,1786
|21,2848
|% -0,60
|
|Frank
|17,8813
|17,9890
|% 0,31
|
|Riyal
|4,6003
|4,6234
|% 0,06
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-6,57
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|66,00
|
|Tam
|6.813
|6.920
|-46,00
|
|Yarım
|3.345
|3.385
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,14
|