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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.06.2022 11:48
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN12314 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 54.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.300.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 366
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,4165
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN12314
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.300.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  2.485  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 28,60 98.936 % 10,00  
IMASM 48,74 5.000.752 % 9,97  
LIDFA 10,57 5.264.066 % 9,65  
TSGYO 5,34 71.670.642 % 9,20  
EMKEL 2,66 13.880.906 % 8,57  
daha fazla
15:33 Alış Satış %  
Dolar 17,2965 17,3104 % 0,07  
Euro 18,1319 18,1574 % -0,64  
Sterlin 21,1786 21,2848 % -0,60  
Frank 17,8813 17,9890 % 0,31  
Riyal 4,6003 4,6234 % 0,06  
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15:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 -6,57  
Altın Gr. 1.029 1.029 -3,91  
Cumhuriyet 6.827 6.930 66,00  
Tam 6.813 6.920 -46,00  
Yarım 3.345 3.385 -22,00  
Çeyrek 1.676 1.692 -11,00  
Gümüş.Ons 21,87 21,89 -0,07  
Gümüş Gr. 12,17 12,18 -0,04  
B. Petrol 120 120 -0,14  
Seans Raporu 15:33
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