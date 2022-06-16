***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN12314 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 54.300.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.300.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 13.01.2023Vade (Gün Sayısı) 366Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,4165Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN12314Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.300.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi