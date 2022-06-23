***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN62217 ISIN Kodlu Bononun Anapara Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 88.060.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 88.060.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.06.2022Vade (Gün Sayısı) 162Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 14,8686Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,5002Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,6591ISIN Kodu TRFZORN62217Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 88.060.000İhraç Fiyatı 0,87056Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.06.2022Kayıt Tarihi 22.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 88.060.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR - Eurasia Rating A-1 (Trk) - Kısa Vadeli Ulusal Notu 29.07.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 88.060.000 TL nominal değerli, 162 gün vadeli, TRFZORN62217 ISIN kodlu bononun 88.060.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (23.06.2022) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038903BIST