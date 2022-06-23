***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.06.2022 16:16
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN62217 ISIN Kodlu Bononun Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 88.060.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 88.060.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 162
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 14,8686
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,5002
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,6591
ISIN Kodu TRFZORN62217
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 88.060.000
İhraç Fiyatı 0,87056
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.06.2022
Kayıt Tarihi 22.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 88.060.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR - Eurasia Rating A-1 (Trk) - Kısa Vadeli Ulusal Notu 29.07.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 88.060.000 TL nominal değerli, 162 gün vadeli, TRFZORN62217 ISIN kodlu bononun 88.060.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (23.06.2022) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038903
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