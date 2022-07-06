***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN92217 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 38.140.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 38.140.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 02.09.2022Vade (Gün Sayısı) 420Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,8932Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN92217Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.140.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 6,0411 24,5 26,8563 2.304.075,54 Evet2 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 6,1083 24,5003 26,8471 2.329.705,62 Evet3 06.04.2022 05.04.2022 06.04.2022 6,0411 24,5 26,8563 2.304.075,54 Evet4 06.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 6,1083 24,5003 26,8471 2.329.705,62 Evet5 02.09.2022 01.09.2022 02.09.2022 3,8932 24,5003 27,1699Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.09.2022 01.09.2022 02.09.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating A-(Trk)-Uzun Vadeli Ulusal Notu 29.07.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 09.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38.140.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORN92217 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.329.705,62 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042243BIST