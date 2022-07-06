***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN52310 ISIN Kodlu Tahvilin 2. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 42.810.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 42.810.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 18.05.2023Vade (Gün Sayısı) 406Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,7288Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN52310Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.810.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 7,7288 31,0001 34,79772 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 7,7288 31,0001 34,79773 05.01.2023 04.01.2023 05.01.20234 18.05.2023 17.05.2023 18.05.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.05.2023 17.05.2023 18.05.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating A- (Trk) - Uzun Vadeli Ulusal Notu 29.07.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.04.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.810.000 TL nominal değerli, 406 gün vadeli, TRSZORN52310 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %7,7288 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042247BIST