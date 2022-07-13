***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.07.2022 16:42
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORN12314 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni TRSZORN12314 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 54.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.300.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 366
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7617
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN12314
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.300.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 2,5891 31,5007 36,4787 1.405.881,29 Evet
2 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet
3 14.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet
4 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 2,7617 31,5006 36,4428 1.499.603,09 Evet
5 16.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet
6 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 2,4165 31,5008 36,5147
7 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 2,7617 31,5006 36,4428
8 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022
9 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022
10 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
11 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
12 13.01.2023 12.01.20