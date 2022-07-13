***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN12314 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiDüzeltme Nedeni TRSZORN12314 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı HakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 54.300.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.300.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 13.01.2023Vade (Gün Sayısı) 366Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7617Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN12314Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.300.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 2,5891 31,5007 36,4787 1.405.881,29 Evet2 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet3 14.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet4 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 2,7617 31,5006 36,4428 1.499.603,09 Evet5 16.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet6 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 2,4165 31,5008 36,51477 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 2,7617 31,5006 36,44288 15.09.2022 14.09.2022 15.09.20229 17.10.2022 14.10.2022 17.10.202210 16.11.2022 15.11.2022 16.11.202211 16.12.2022 15.12.2022 16.12.202212 13.01.2023 12.01.20