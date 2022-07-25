***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.07.2022 13:50
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORN72318 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 72.790.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 72.790.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 399
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,3973
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN72318
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.790.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.07.2022 22.07.2022 25.07.2022 3,5069 40,0006 48,1643 2.552.672,51 Evet
2 25.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 3,3973 40,0005 48,1952
3 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022
4 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022
5 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022
6 29.12.2022 28.12.2022 29.12.2022
7 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023
8 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023
9 03.04.2023 31.03.2023 03.04.2023
10 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023
11 05.06.2023 02.06.2023 05.06.2023
12 27.07.2023 26.07.2023 27.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating A- (Trk) - Uzun Vadeli Ulusal Not 29.07.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 72.790.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN72318 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.552.672,51 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047540
BIST