***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN32312 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 99.750.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 99.750.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 16.03.2023Vade (Gün Sayısı) 385Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,5480Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN32312Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 99.750.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 2,7179 31,001 35,7809 2.711.105,25 Evet2 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 2,548 31,0007 35,8149 2.541.630 Evet3 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 2,548 31,0007 35,8149 2.541.630 Evet4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 2,6329 31,0003 35,7971 2.626.317,75 Evet5 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 2,548 31,0007 35,8149 2.541.630 Evet6 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 2,548 31,0007 35,81497 26.09.2022 23.09.2022 26.09.20228 26.10.2022 25.10.2022 26.10.20229 25.11.2022 24.11.2022 25.11.202210 26.12.2022 23.12.2022 26.12.202211 25.01.2023 24.01.2023 25.01.202312 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating A- (Trk) - Uzun Vadeli Ulusal Not 29.07.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.02.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 99.750.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN32312 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.541.630,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048177BIST