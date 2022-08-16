***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.08.2022 14:33
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORNE2213 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 15.10.2020
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 111.370.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 111.370.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 420
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREF
Ek Getiri 4,50%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNE2213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 111.370.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 6,2877 25,5001 28,057 7.002.611,49 Evet
2 16.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 6,3576 25,5003 28,0467 7.080.459,12 Evet
3 17.05.2022 16.05.2022 17.05.2022 6,2877 25,5001 28,057 7.002.611,49 Evet
4 16.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 6,3576 25,5003 28,0467 7.080.459,12 Evet
5 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 4,0521 25,5003 28,3989
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.08.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 111.370.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORNE2213 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 7.080.459,12 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055765
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