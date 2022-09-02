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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.09.2022 17:05
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

nme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.12.2022 01.12.2022 02.12.2022 9,5987 38,5003 44,4305
2 03.03.2023 02.03.2023 03.03.2023
3 02.06.2023 01.06.2023 02.06.2023
4 27.09.2023 26.09.2023 27.09.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.09.2023 26.09.2023 27.09.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
18.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.200.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 40.230.000 TL nominal değerli, 390 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (02.09.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059675


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Cumhuriyet 6.732 6.834 77,00  
Tam 6.749 6.814 49,00  
Yarım 3.289 3.331 24,00  
Çeyrek 1.649 1.665 12,00  
Gümüş.Ons 18,01 18,03 0,20  
Gümüş Gr. 10,54 10,56 0,11  
B. Petrol 93,02 93,02 0,66  
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