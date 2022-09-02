***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN92217 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni TRSZORN92217 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi HakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 15.10.2020İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 38.140.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 38.140.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 02.09.2022Vade (Gün Sayısı) 420Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREFEk Getiri 4,50%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN92217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 09.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.140.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No