***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.09.2022 17:12
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORN92217 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni TRSZORN92217 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 15.10.2020
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 38.140.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 38.140.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 420
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREF
Ek Getiri 4,50%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN92217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.140.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No