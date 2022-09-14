Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.09.2022 16:17
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN12314 ISIN Kodlu Tahvilin 9. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 14.07.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 54.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.300.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 366
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 5,00%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN12314
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.300.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 2,5891 31,5007 36,4787 1.405.881,29 Evet
2 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet
3 14.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet
4 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 2,7617 31,5006 36,4428 1.499.603,09 Evet
5 16.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2 Evet
6 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 2,4165 31,5008 36,5147 1.312.159,49 Evet
7 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 2,7617 31,5006 36,4428 1.499.603,09 Evet
8 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 2,6754 31,5007 36,4607 1.452.742,2
9 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022 2,7617 31,5006 36,4428
10 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
11 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
12 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,7617 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063105


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:533.367
Değişim :  -2,31% |  -79,48
Açılış :  3.456  
Önceki Kapanış :  3.447  
En Yüksek
3.494 En Düşük
3.355
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 5,39 75.425.970 % 10,00  
KARSN 9,25 1.774.616.118 % 9,99  
TRCAS 14,24 70.029.075 % 9,96  
IMASM 73,40 19.819.862 % 9,96  
KAPLM 80,05 33.902.114 % 9,96  
daha fazla
17:51 Alış Satış %  
Dolar 18,2621 18,2654 % 0,20  
Euro 18,2964 18,3062 % 0,56  
Sterlin 20,9298 21,0348 % -0,27  
Frank 18,9323 19,0463 % 0,30  
Riyal 4,8469 4,8712 % 0,22  
daha fazla
17:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.668 1.668 -29,22  
Altın Gr. 988 988 -7,82  
Cumhuriyet 6.685 6.786 -46,00  
Tam 6.684 6.755 -37,00  
Yarım 3.257 3.302 -19,00  
Çeyrek 1.634 1.651 -9,00  
Gümüş.Ons 19,18 19,20 -0,45  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 -0,10  
B. Petrol 90,94 90,94 -3,16  
Seans Raporu 17:51
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru