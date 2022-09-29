***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.09.2022 17:37
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 17.03.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 51.030.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 51.030.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.10.2023
Vade (Gün Sayısı) 392
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 4,50%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNE2312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.030.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.12.2022 28.12.2022 29.12.2022 9,7233 39 45,0903
2 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023
3 26.06.2023 23.06.2023 26.06.2023
4 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
18.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.200.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 51.030.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (29.09.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066159
BIST