***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 51.030.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 51.030.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 26.10.2023Vade (Gün Sayısı) 392Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri 4,50%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORNE2312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 29.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.030.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.12.2022 28.12.2022 29.12.2022 9,7233 39 45,09032 30.03.2023 29.03.2023 30.03.20233 26.06.2023 23.06.2023 26.06.20234 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar18.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.200.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 51.030.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (29.09.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066159BIST