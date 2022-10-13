***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORNE2218 ISIN KODLU BONONUN ANAPARA ÖDEMESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni TRFZORNE2218 ISIN KODLU BONONUN ANAPARA ÖDEMESİ HAKKINDAYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 120.190.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 120.190.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.10.2022Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 10,7407Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35,0033Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,4424Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORNE2218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 23.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.190.000İhraç Fiyatı 0,90301Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.10.2022Kayıt Tarihi 12.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı i Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.06.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 120.190.000 TL nominal değerli, 112 gün vadeli, TRFZORNE2218 ISIN kodlu bononun 120.190.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071638BIST