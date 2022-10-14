***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN62327 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.200.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.200.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 15.06.2023Vade (Gün Sayısı) 393Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri 4,50%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN62327Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 18.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.200.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 13Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı AylıkSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet2 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 2,8877 34,0003 39,8201 1.160.855,4 Evet3 17.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet4 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet5 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022 2,8877 34,0003 39,82016 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 2,7946 34,001 39,84237 16.12.2022 15.12.2022 16.12.20228 16.01.2023 13.01.2023 16.01.20239 15.02.2023 14.02.2023 15.02.202310 17.03.2023 16.03.2023 17.03.202311 17.04.2023 14.04.2023 17.04.202312 17.05.2023 16.05.2023 17.05.202313 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,7946 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072266BIST