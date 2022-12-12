Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.12.2022 14:26
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.12.2022 12.12.2022 3,5069 40,0006 48,1643 3.737.303,33 Evet
2 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 3,5069 40,0006 48,1643
3 14.02.2023 13.02.2023 14.02.2023
4 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
5 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023
6 22.05.2023 18.05.2023 22.05.2023
7 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023
8 24.07.2023 21.07.2023 24.07.2023
9 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023
10 25.09.2023 22.09.2023 25.09.2023
11 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023
12 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.737.303,33 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086596


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:415.205
Değişim :  3,98% |  199,39
Açılış :  5.058  
Önceki Kapanış :  5.005  
En Yüksek
5.217 En Düşük
5.058
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 1.272,60 23.696.509 % 9,99  
KOZAL 466,80 1.513.443.904 % 9,99  
HUNER 14,09 74.935.934 % 9,99  
CRFSA 68,85 47.192.864 % 9,98  
VKING 18,84 2.947.943 % 9,98  
daha fazla
14:39 Alış Satış %  
Dolar 18,6394 18,6484 % 0,04  
Euro 19,6993 19,7103 % 0,38  
Sterlin 22,8351 22,9497 % 0,24  
Frank 19,9358 20,0559 % 0,40  
Riyal 4,9429 4,9677 % 0,02  
daha fazla
14:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 0,06  
Altın Gr. 1.076 1.076 0,20  
Cumhuriyet 7.217 7.326 -5,00  
Tam 7.256 7.303 38,00  
Yarım 3.514 3.570 18,00  
Çeyrek 1.762 1.785 10,00  
Gümüş.Ons 23,42 23,45 0,01  
Gümüş Gr. 14,05 14,07 0,03  
B. Petrol 75,53 75,53 -0,57  
Seans Raporu 14:39
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru