***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.12.2022 14:26
09.12.2022 12.12.2022 3,5069 40,0006 48,1643 3.737.303,33 Evet
2 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 3,5069 40,0006 48,1643
3 14.02.2023 13.02.2023 14.02.2023
4 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
5 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023
6 22.05.2023 18.05.2023 22.05.2023
7 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023
8 24.07.2023 21.07.2023 24.07.2023
9 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023
10 25.09.2023 22.09.2023 25.09.2023
11 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023
12 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.737.303,33 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086596
BIST