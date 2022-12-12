***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









09.12.2022 12.12.2022 3,5069 40,0006 48,1643 3.737.303,33 Evet2 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 3,5069 40,0006 48,16433 14.02.2023 13.02.2023 14.02.20234 17.03.2023 16.03.2023 17.03.20235 18.04.2023 17.04.2023 18.04.20236 22.05.2023 18.05.2023 22.05.20237 23.06.2023 22.06.2023 23.06.20238 24.07.2023 21.07.2023 24.07.20239 25.08.2023 24.08.2023 25.08.202310 25.09.2023 22.09.2023 25.09.202311 27.10.2023 26.10.2023 27.10.202312 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.737.303,33 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086596BIST