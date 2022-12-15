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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.12.2022 16:11
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

39,8201
9 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023
10 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
11 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023
12 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023
13 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,8877 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087559


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Tam 7.190 7.249 -79,00  
Yarım 3.482 3.544 -39,00  
Çeyrek 1.746 1.771 -20,00  
Gümüş.Ons 23,22 23,25 -0,66  
Gümüş Gr. 13,85 13,87 -0,46  
B. Petrol 82,57 82,57 -0,13  
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