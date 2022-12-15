***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









39,82019 15.02.2023 14.02.2023 15.02.202310 17.03.2023 16.03.2023 17.03.202311 17.04.2023 14.04.2023 17.04.202312 17.05.2023 16.05.2023 17.05.202313 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,8877 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087559BIST