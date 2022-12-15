***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.12.2022 16:11
39,8201
9 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023
10 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
11 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023
12 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023
13 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,8877 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087559
BIST
16:445.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 67,74
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:4418,6521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:4419,8774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0220
|Açılış
|: 19,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:441.066,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -15,59
|Açılış
|: 1.066,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:44
|EPLAS
|28,82
|38.578.248
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|148.353.146
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|479.938.868
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|267.838.264
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,23
|425.528.345
|% -9,41
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SNPAM
|18,40
|631.102
|% -7,07
|
|THYAO
|139,30
|6.907.657.720
|% 1,68
|
|ASELS
|57,65
|6.449.682.614
|% 2,22
|
|ENKAI
|25,62
|5.033.530.646
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,11
|4.711.976.100
|% 4,74
|
|ISCTR
|11,95
|4.649.267.038
|% 6,98
|
|SKBNK
|2,86
|1.697.943.321
|% 5,15
|
|EKGYO
|7,79
|4.368.585.685
|% -2,01
|
|ISCTR
|11,95
|4.649.267.038
|% 6,98
|
|VAKBN
|11,06
|3.130.978.113
|% 4,24
|
|YKBNK
|11,61
|3.262.955.229
|% 4,41
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6488
|18,6521
|% 0,16
|
|Euro
|19,8678
|19,8774
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,8831
|22,9978
|% -0,83
|
|Frank
|20,0368
|20,1575
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9448
|4,9696
|% 0,12
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-26,80
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|-17,54
|
|Cumhuriyet
|7.159
|7.267
|-90,00
|
|Tam
|7.190
|7.249
|-79,00
|
|Yarım
|3.482
|3.544
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.746
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|13,85
|13,87
|-0,46
|
|B. Petrol
|82,57
|82,57
|-0,13
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 06 artarak (% 1.22 ) 5, 501
-
16:59XU100
Endeks 5, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 101, 342.00 milyon TL de
-
16:58ULUFA
Yüzde 5.04 oranında artışla 6.67 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 347, 577 adet işlem
-
16:56SELGD
Yüzde 4.81 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 305 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 5, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 66 üstünde . İşlem hacmi 100, 350.00 milyon TL de