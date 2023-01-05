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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.01.2023 11:00
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15,4384
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. J2 (tr) - Kısa Vadeli Ulusal Notu 09.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 20.000.000 TL nominal değerli ve 161 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (05.01.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093721


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SNKRN 27,80 278.639 % 9,19  
DYOBY 31,72 99.594.108 % 8,63  
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Cumhuriyet 7.531 7.644 60,00  
Tam 7.558 7.625 -1,00  
Yarım 3.660 3.727 -1,00  
Çeyrek 1.836 1.864 0,00  
Gümüş.Ons 23,61 23,65 -0,16  
Gümüş Gr. 14,29 14,31 -0,03  
B. Petrol 78,73 78,73 0,89  
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