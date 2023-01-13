***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









13.02.2023 14.02.2023 3,5069 40,0006 48,16432 21.03.2023 20.03.2023 21.03.20233 25.04.2023 24.04.2023 25.04.20234 25.05.2023 24.05.2023 25.05.20235 23.06.2023 22.06.2023 23.06.20236 25.07.2023 24.07.2023 25.07.20237 25.08.2023 24.08.2023 25.08.20238 26.09.2023 25.09.2023 26.09.20239 27.10.2023 26.10.2023 27.10.202310 28.11.2023 27.11.2023 28.11.202311 29.12.2023 28.12.2023 29.12.202312 01.02.2024 31.01.2024 01.02.2024Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.02.2024 31.01.2024 01.02.2024* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar14.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 162.880.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (13.01.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101837BIST