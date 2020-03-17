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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

17.03.2020 18:13
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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDTFBV32015 ISIN kodlu kira sertifikası hkn.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRDTFBV32015 ISIN kodlu kira sertifikası hkn.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2014

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kaynak Kuruluş -
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 17.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.820
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 13,25
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDTFBV32015
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.03.2015
Satışa Başlanma Tarihi 24.03.2015
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2015
Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2015
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 100.000.000
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.06.2015 22.06.2015 23.06.2015 13,25 3.486.840 Evet
2 22.09.2015 21.09.2015 22.09.2015 13,25 3.486.840 Evet
3 22.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 13,25 3.486.840 Evet
4 22.03.2016 21.03.2016 22.03.2016 13,25 3.486.840 Evet
5 21.06.2016 20.06.2016 21.06.2016 13,25 3.486.840 Evet
6 20.09.2016 19.09.2016 20.09.2016 13,25 3.486.840 Evet
7 20.12.2016 19.12.2016 20.12.2016 13,25 3.486.840 Evet
8 21.03.2017 20.03.2017 21.03.2017 13,25 3.486.840 Evet
9 20.06.2017 19.06.2017 20.06.2017 13,25 3.486.840 Evet
10 19.09.2017 18.09.2017 19.09.2017 13,25 3.486.840 Evet
11 19.12.2017 18.12.2017 19.12.2017 13,25 3.486.840 Evet
12 20.03.2018 19.03.2018 20.03.2018 13,25 3.486.840 Evet
13 19.06.2018 18.06.2018 19.06.2018 13,25 3.486.840 Evet
14 18.09.2018 17.09.2018 18.09.2018 13,25 3.486.840 Evet
15 18.12.2018 17.12.2018 18.12.2018 13,25 3.486.840 Evet
16 19.03.2019 18.03.2019 19.03.2019 13,25 3.486.840 Evet
17 18.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 13,25 3.486.840 Evet
18 17.09.2019 16.09.2019 17.09.2019 13,25 3.486.840 Evet
19 17.12.2019 16.12.2019 17.12.2019 13,25 3.486.840 Evet
20 17.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 13,25 3.486.840 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 13,25 100.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRDTFBV32015 ISIN kodlu 100.000.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 20. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.486.840,00 kar payı ödemesi ve 100.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (17.03.2020) itibariyle yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830153


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