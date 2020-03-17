***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDTFBV32015 ISIN kodlu kira sertifikası hkn.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRDTFBV32015 ISIN kodlu kira sertifikası hkn.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2014İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞKaynak Kuruluş -Kurucu -Planlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 17.03.2020Vade (Gün Sayısı) 1.820Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 13,25Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDTFBV32015Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.03.2015Satışa Başlanma Tarihi 24.03.2015Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2015Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2015Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 100.000.000Kupon Sayısı 20Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.06.2015 22.06.2015 23.06.2015 13,25 3.486.840 Evet2 22.09.2015 21.09.2015 22.09.2015 13,25 3.486.840 Evet3 22.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 13,25 3.486.840 Evet4 22.03.2016 21.03.2016 22.03.2016 13,25 3.486.840 Evet5 21.06.2016 20.06.2016 21.06.2016 13,25 3.486.840 Evet6 20.09.2016 19.09.2016 20.09.2016 13,25 3.486.840 Evet7 20.12.2016 19.12.2016 20.12.2016 13,25 3.486.840 Evet8 21.03.2017 20.03.2017 21.03.2017 13,25 3.486.840 Evet9 20.06.2017 19.06.2017 20.06.2017 13,25 3.486.840 Evet10 19.09.2017 18.09.2017 19.09.2017 13,25 3.486.840 Evet11 19.12.2017 18.12.2017 19.12.2017 13,25 3.486.840 Evet12 20.03.2018 19.03.2018 20.03.2018 13,25 3.486.840 Evet13 19.06.2018 18.06.2018 19.06.2018 13,25 3.486.840 Evet14 18.09.2018 17.09.2018 18.09.2018 13,25 3.486.840 Evet15 18.12.2018 17.12.2018 18.12.2018 13,25 3.486.840 Evet16 19.03.2019 18.03.2019 19.03.2019 13,25 3.486.840 Evet17 18.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 13,25 3.486.840 Evet18 17.09.2019 16.09.2019 17.09.2019 13,25 3.486.840 Evet19 17.12.2019 16.12.2019 17.12.2019 13,25 3.486.840 Evet20 17.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 13,25 3.486.840 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 13,25 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRDTFBV32015 ISIN kodlu 100.000.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 20. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.486.840,00 kar payı ödemesi ve 100.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (17.03.2020) itibariyle yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830153BIST