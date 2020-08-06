Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

06.08.2020 18:55
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDYVKS22119 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 02.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 180
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 6,9041
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS22119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 6,9041
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 180 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 40.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866175


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.034
Değişim :  -5,26% |  -57,40
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094 En Düşük
1.034
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 5,50 39.663.804 % 10,00  
EKIZ 9,36 3.002.318 % 9,99  
RTALB 47,18 97.630.824 % 9,98  
KLGYO 8,71 41.039.827 % 9,97  
ERSU 4,42 43.450.445 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4805 9,5280 % 2,90  
Frank 7,9128 7,9605 % 2,43  
Riyal 1,9232 1,9328 % 2,67  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.058 2.059 20,12  
Altın Gr. 478 478 16,35  
Cumhuriyet 3.171 3.330 236,10  
Tam 3.267 3.447 262,60  
Yarım 1.586 1.670 115,90  
Çeyrek 795 840 61,80  
Gümüş.Ons 28,35 28,38 1,41  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,48  
B. Petrol 45,06 45,06 -0,13  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru