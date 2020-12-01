***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS62115 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının KesinleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRDYVKS62115 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının KesinleşmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 450.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞKaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞKurucu Yatırım Varlık Kiralama AŞPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 02.06.2021Vade (Gün Sayısı) 364Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,3689Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS62115Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.05.2020Satışa Başlanma Tarihi 02.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding AŞKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020 3,2792 13,1528 13,8166 1.639.600 Evet2 02.12.2020 01.12.2020 02.12.2020 4,309 17,2834 18,43733 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 4,3689 17,5236 18,71034 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 364 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 50.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek AçıklamalarTRDYVKS62115 ISIN kodlu kira sertifikasının 3.kupon ödeme dönemine İlişkin kâr payı oranı %4.3689 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890832BIST