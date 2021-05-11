***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS92120 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının vade başlangıç tarihinin düzeltilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRDYVKS92120 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının vade başlangıç tarihinin düzeltilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı nemsel (%) 9,5288Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,5Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,17Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS92120Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.04.2021Satışa Başlanma Tarihi 21.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 21.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000Kupon Sayısı 1İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 9,5288Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar22.04.2021 tarihinde yapılan açıklamamıza istinaden, TRDYVKS92120 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının vade başlangıç tarihi sehven 22.01.2021 olarak açıklanmış olup vade başlangıç tarihi 22.04.2021 olarak düzeltilmiştir. Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 148 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 45.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936175BIST