***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKSE2115 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 27.10.2021Vade (Gün Sayısı) 147Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9,2630Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKSE2115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.05.2021Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 9,263Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 147 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 40.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939710BIST