***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sabit Kuponlu TRDYVKS72213 ISIN Kodlu Yurt İçi Kira Sertifikasının İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 480.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 07.07.2022Vade (Gün Sayısı) 119Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 10,2699Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 31,50Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,97Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS72213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000Kupon Sayısı 1İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 10,2699Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar17.02.2022 ve 04.03.2022 tarihlerinde yaptığımız özel durum açıklamalarımızda yer alan söz konusu onaylara istinaden Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 119 gün vadeli 80.000.000,00 TL nominal değerdeki sabit kupon ödemeli kira sertifikasına ilişkin ihraç işlemi bugün (10.03.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009112BIST