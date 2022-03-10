***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS32233 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının 1. Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı ve Anapara Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 10.03.2022Vade (Gün Sayısı) 63Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,8685Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 34,00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,15Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS32233Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.01.2022Satışa Başlanma Tarihi 05.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 05.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 5,8685 4.694.800 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 80.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 05.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.000.000,00 TL nominal değerli, 63 gün vadeli, TRDYVKS32233 ISIN kodlu kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 4.694.800,00 TL tutarındaki kâr payı ödemesi ve 80.000.000,00 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (10.03.2022) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009171BIST