***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
10.03.2022 18:26
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDYVKS32233 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının 1. Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 10.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,8685
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 34,00
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS32233
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.01.2022
Satışa Başlanma Tarihi 05.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 5,8685 4.694.800 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 80.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 05.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.000.000,00 TL nominal değerli, 63 gün vadeli, TRDYVKS32233 ISIN kodlu kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 4.694.800,00 TL tutarındaki kâr payı ödemesi ve 80.000.000,00 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (10.03.2022) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009171
BIST