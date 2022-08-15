***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS82212 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni TRDYVKS82212 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 480.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.03.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞKaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞGarantör VarGarantör Unvanı Zorlu Holding A.Ş.Kurucu Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.08.2022Vade (Gün Sayısı) 120Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9,8630Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 30,00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS82212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.04.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 13.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 14.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Yılda Birİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding AŞKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 9,863 9.863.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating J2 (tr) Stabil Kısa Vadeli Ulusal Notu 09.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating J2 (tr) Stabil Kısa Vadeli Ulusal Notu 09.08.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating J2 (tr) Stabil Kısa Vadeli Ulusal Notu 09.08.2022 EvetEk AçıklamalarYurt içinde nitelikli yatırımcıya yönelik olarak 13 Nisan 2022 tarihinde TRDYVKS82212 ISIN kodu ile ihraç edilen, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Fon Kullanıcısı olduğu 120 gün vadeli, 100.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikasının anapara (100.000.000 TL) ve 9.863.000 TL tutarındaki getiri ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055464BIST